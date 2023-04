Cristian Estrada aclara dudas sobre su relación con Alicia Machado “¿Están enamorados?”, le preguntaron al modelo e influencer, quien no se guardó detalles al decir lo que le gusta de la exMiss Universo venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una entrevista en la que Cristian Estrada y Alicia Machado confirmaron que estaban feliz con su romance, ahora el influencer echó agua fría sobre la relación. Si bien saltaron chispas entre los dos desde que se conocieron en la primera edición del reality show de La casa de los famosos y luego de compartir videos en sus redes sociales en los que se ven muy acaramelados, el modelo mexicano de 33 años dijo que prefiere mantener el vínculo que tienen sin ningún tipo de etiqueta, ya que quieren darle tiempo a ver cómo evoluciona su amistad. "¿Qué enamorados? Nos estamos conociendo, no hagan chismes. Es una tipaza Alicia Machado, nos conocemos desde hace tiempo", expresó ante las cámara del programa De primera mano. Alicia Machado Alicia Machado y Christian Estrada | Credit: Instagram Christian Estrada "¿Qué es lo que más te gusta de ella?", le preguntó uno de los periodistas a Estrada, a lo que él contestó: "Todo hermano todo, es una gran mujer, es una gran dama". Además, manifestó que no se cierra a la posibilidad de que formalicen, ya que ambos están viviendo en Miami. Pero destacó que su prioridad es el bienestar de su hijo, Leonel, fruto de su relación con la cantante Ferka y con la cual está sumido en una batalla legal por la custodia del niño desde finales del año pasado. "No tengo tiempo para relaciones y [Machado] es una gran amiga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exMiss Universo al parecer está en la misma página que Estrada, ya que en una conversación con Verónica Bastos el mes pasado dijo que no le debe explicaciones a nadie de su vida privada y que está concentrada en su carrera como actriz, ahora que ambos están promocionando su participación en la serie Juego de mentiras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cristian Estrada aclara dudas sobre su relación con Alicia Machado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.