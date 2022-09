La historia de amor de Cristián de la Fuente y Angélica Castro Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelica Castro Cristian De la Fuente Credit: (Ethan Miller/Getty Images) Cristián de la Fuente se disculpó tras salir a la luz un video donde se veía al actor chileno en un restaurante en México besando a una mujer que no es su esposa, la presentadora y modelo chilena Angélica Castro, con quien lleva casado 20 años. Conoce más la historia de amor de la pareja. Empezar galería Prueba de fuego Cristian de la Fuente Angelica Castro Credit: (Chris Weeks/WireImage) Horas después de que las imágenes del beso a una desconocida mujer salieran a la luz, el actor chileno confesó su equivocación. "Cometí un error", dijo al programa En casa con Telemundo. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto". El actor de telenovelas como Fuego en la sangre y Soñar no cuesta nada se mostró arrepentido. "Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", concluyó. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Domingo perfecto Cristián y Angélica se juraron amor eterno en el 2002, y llevan más de dos décadas juntos. La última foto que el actor compartió en Instagram junto a su esposa fue en junio del 2022, donde aparecen en la cama abrazados a su hija Laura. "Domingo perfecto, en cama y en familia", escribió junto a la tierna imagen. 2 de 10 Ver Todo Momento difícil Cristian De la Fuente Angelica Castro Credit: (Greg Campbell/Getty Images for ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital) Hace cinco meses, la pareja vivió una traumática experiencia cuando su hija Laura resultó herida de bala durante un asalto a mano armada en Chile. Afortunadamente, la joven se ha recuperado. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Saliendo adelante "Gracias por tanto amor y cariño. Acá vamos avanzando un paso a la vez", escribió el actor junto a una foto con su esposa y su hija después del asalto en el que Laura resultó herida. La pareja se mostró muy unida durante la recuperación de salud de su hija. 4 de 10 Ver Todo Días felices Su casa junto al lago de Vichuquén en Chile es un oasis donde la familia pasa temporadas. 5 de 10 Ver Todo Celebrando el amor Celebrando el Día de San Valentín. "Todo lo que necesitamos es amor", escribió el actor en Instagram junto a esta foto con su esposa, citando una famosa canción de Los Beatles. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Recibiendo el Año Nuevo En Chile celebrando la Navidad y dando la bienvenida al 2022 con sus princesas. 7 de 10 Ver Todo En las buenas y en las malas "Gracias a ti por siempre levantarme cuando me caigo, por darme fuerzas cuando no las tengo y por apoyarme en momentos difíciles o tristes", escribió De la Fuente junto a esta foto con su esposa. "Son tantas las tormentas que hemos sorteado juntos, tantas las dificultades que hemos sido capaces de vencer que una vez más doy gracias a la vida por tenerte a mi lado". 8 de 10 Ver Todo Risas en el mar "Solo espero que muy pronto volvamos a vivir días así", escribió De la Fuente junto a esta foto con su esposa en el mar. Hasta ahora, Angélica Castro no ha dado declaraciones sobre el video de Cristián de la Fuente besando a otra mujer. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aniversario de 20 años En enero, Angélica Castro compartió una foto con su amado para celebrar 20 años de matrimonio. "¡Ya son 20 años de matrimonio! Gracias por tanto, gracias por la maravillosa familia que hemos formado, gracias por apoyarme y acompañarme en cada locura y sueño que he querido emprender. Gracias por estar siempre a mi lado. ¡Te adoro!", le escribió a De la Fuente. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

