Cristián de la Fuente confiesa que tomó "tequila", "chocolates" en la pandemia, ¡así se puso en forma! El juez de "Así se baila" se sincera y revela cómo salió del bache y se preparó para el show que encabeza en Telemundo con Adamari López y Mariana Seoane. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A todos nos ha pasado, con el encierro por la pandemia de covid-19 hemos roto la dieta y a más de uno se nos ha ido la mano con los postres y las copitas de vino. El caso no ha sido muy distinto para Cristi´án de la Fuente, quien en la más reciente entrega de People VIP se sinceró y admitió que él había tomado "tequila", "chocolates" y pizza durante los días de encierro. Si bien es cierto que el apuesto chileno de 47 años no dio al traste con su físico debido a esto, sí fue preciso para él ponerse en forma y alistarse antes de su debut como uno de los tres jueces que encabezan cada domingo las galas de Así se baila, la competición de baile de Telemundo donde de la Fuente alterna con Adamari López y Mariana Seoane en el panel del jurado y con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan en la conducción. ¡Mira arriba el video de todo lo que nos contó sobre sus preparativos y de los momentos que más le han emocionado en el show hasta el momento! Adamari López Cristián de la Fuente Mariana Seoane Así se baila Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Adamari López Cristián de la Fuente Así se baila Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así se baila, de Telemundo, muestra cada semana a 10 celebridades enfrentando la pista de baile con su pareja predilecta, ya sea un matrimonio, hermanos, mejores amigos y hasta padres e hijos. El show se transmite todos los domingos a las 8 p.m., hora del Este. ¡No olvides sintonizar cada semana People VIP de People en Español! El show se transmite lunes, miércoles y viernes por Facebook Live. Todos los capítulos de la Quinta Temporada disponibles en Facebook.

