Cristián de la Fuente, tajante ante las críticas que recibió su hija de otras mujeres en su primer desfile El actor chileno compartió un video en el que la joven de 18 años contesta "a aquellas mujeres que la critican por tener pecas y su forma de caminar". Cristián tampoco se quedó callado. "¿Dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres?", se preguntó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura, la hija de Cristián de la Fuente, es un ejemplo de superación. Hace tan solo un año, la primogénita del actor chileno no sabía si iba a poder volver a caminar tras ser herida de bala en un intento de robo en Chile, y hoy ya hasta ejerce como modelo. La joven de 18 años tuvo la oportunidad recientemente de desfilar por primera vez en un evento de moda en su país natal de la mano de una conocida marca de ropa. "¡Qué experiencia más increíble! Es increíble mirar atrás en el tiempo hace un año en donde esto se veía más lejano que un sueño y ahora es realidad", expresó Laura través de su cuenta de Instagram, donde compartió un Reel con imágenes de la inolvidable experiencia vivida. "Además de poder haber estado presente en el desfile de este nuevo logo y enfoque de Corona en donde cada uno puede encontrar su propio estilo y resaltar sus bellezas únicas", agregó. Aunque fueron muchas las personas que comentaron su publicación con mensajes de felicitación aplaudiendo su desempeño como modelo y su historia de superación, no faltaron quienes se atrevieron a criticarla "por sus pecas" y "su forma de caminar". Unas críticas que De la Fuente no quiso pasar por alto a través de sus redes sociales. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente y su hija Laura | Credit: Instagram Cristián de la Fuente "Les quiero compartir un video que subió mi hija a las redes sociales para contestarle a aquellas mujeres que la critican por tener pecas y por su forma de caminar. Me pregunto, ¿dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres? Y peor aún, atacar a escondidas detrás de una pantalla a una niña de 18 años", se preguntó el galán de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así de fácil, si no le gusta no la siga. No pierda el tiempo tirando mala onda. Y por último hágalo con alguien de su edad y hágalo de frente, no escondida detrás de las redes sociales", agregó. Cristián de la Fuente Credit: Instagram Cristián de la Fuente "Eres una CRACK. Estoy muy orgulloso de ti", finalizó su mensaje el actor.

