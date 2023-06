Cristian de la Fuente se entera de la muerte de un ser querido en plena función de su obra de teatro "En el intermedio, mientras yo estaba atrás, me llamaron de Chile…", comenzó compartiendo visiblemente afectado este martes el actor chileno con el público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Instagram Cristian de la Fuente Alejado de las telenovelas desde hace varios años, Cristian de la Fuente se encuentra actualmente de gira en México con la obra de teatro 'Los amantes perfectos'. En esta puesta en escena el actor de origen chileno comparte escenario con la ganadora de La casa de los famosos 2, Ivonne Montero, Pablo Montero y Jorge Salinas, entre otros. Este martes, mientras daba función en el estado mexicano de Sonora, el galán de exitosos melodramas como Soñar no cuesta nada y Amor bravío recibió una triste noticia desde su país de origen. Al finalizar la obra, quiso compartirla con el público. Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "La vida del actor no es fácil porque muchas veces estamos de gira, estamos viajando y estamos lejos de nuestras personas queridas", comenzó diciendo De La Fuente. Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente se dirige al público para pedirles 'un favor personal' | Credit: Instagram Cristian de la Fuente "En el intermedio, mientras yo estaba atrás, me llamaron de Chile y el papá de mi mejor amigo falleció. No solo mi mejor amigo, es mi mejor amigo desde hace 49 años y yo tengo 49 años, es mi hermano. Es ese hermano que la vida me regaló y yo lamentablemente no estoy ahí para darle el abrazo que él se merece y el abrazo que le quiero dar", expresó visiblemente afectado. El actor pidió entonces "un favor personal" al público: "Los actores tenemos una tradición de que cuando un actor muere lo despedimos con un aplauso y de verdad les quiero pedir el más grande de los aplausos para despedir a Andrés Franceschini, que es el papá de mi amigo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De la Fuente compartió el emotivo momento a través de su perfil de Instagram, donde también dedicó unas sentidas palabras al papá de su amigo. "Hasta siempre Andrés Franceschini. Te amo y te amaré siempre. Gracias por regalarme a Pancho, el hermano que la vida me regaló. Te amo. Voy a cuidar a la Lety con Pancho y entre los dos nos seguiremos cuidando. Descansa en paz. Salúdame a mi viejo y a mi vieja", escribió.

