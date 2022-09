Cristián de la Fuente se blinda ante las críticas tras su reciente escándalo El actor chileno ha tomado una drástica decisión luego de la ola de críticas y ataques recibidos a través de las redes sociales durante los últimos días a raíz del escándalo provocado tras la difusión de un video en el que se le ve besando a una mujer que no es su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No está siendo una semana fácil para Cristián de la Fuente. El actor chileno se encuentra en el ojo del huracán luego de que el programa Primer impacto (Univision) sacara días atrás a la luz unas imágenes muy comprometedoras en las que se le ve besando a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro, en un restaurante en Ciudad de México. Aunque evitó hablar al respecto las horas posteriores al escándalo, el galán de telenovelas como Soñar no cuesta nada y Amor bravío rompió finalmente el silencio y dio su versión de los hechos a través del programa En casa con Telemundo que conducen Carlos Adyan y Ana Jurka. "Cometí un error", reconoció arrepentido. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", agregó de la Fuente, quien admitió tener "vergüenza" y "pena" por el daño causado a su familia. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: Mezcalent Tras destaparse el escándalo, el que fuera juez de la competencia de baile de Telemundo Así se baila comenzó a recibir una ola de críticas y ataques en las redes sociales, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión: desactivar los comentarios de sus publicaciones de Instagram. De la Fuente, quien cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores en la citad red social, deshabilitó la opción de poder comentar en sus últimas publicaciones de Instagram. Su situación contrasta con la de su esposa, quien desde que salieran a la luz las comprometedoras imágenes no ha dejado de recibir mensajes de apoyo y cariño en sus publicaciones de Instagram. "Estás regia, no te dejes pisotear. Más vale solita que mal acompañada", "Podría estar escondida, pero ahí sigue remándola", o "Yo estaría comiendo un kilo de helado en mi cama. Eres pura inspiración", son solo algunos de los incontables comentarios que ha recibido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contrario a de la Fuente, quien lleva días sin publicar nada, Angélica ha seguido activa en las redes, donde este miércoles compartió una rutina de ejercicios junto a la entrenadora Carolina Valdivieso. A muchos de sus seguidores les llamó la atención la canción con la que acompañó su video: 'Se acabó' de The Beatnuts.

