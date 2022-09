Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre su infidelidad: "Cometí un error" Horas después de que las imágenes del beso a una desconocida mujer salieran a la luz, el actor chileno confesó su equivocación y admitió tener "vergüenza y pena". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana salían a la luz unas imágenes muy comprometedoras con Cristián de la Fuente como protagonista. En esta ocasión, no se trata de uno de sus papeles como actor, sino de algo mucho más real. El también conductor fue captado besando a otra mujer que no era su esposa, Angélica Castro, en un restaurante en Ciudad de México. Aunque el artista chileno evitó hablar al respecto las horas posteriores al escándalo cuando People en Español intentó lograr su versión de los hechos, finalmente rompió el silencio. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images) Era el programa En casa con Telemundo el que compartía en exclusiva unas palabras claras, directas y muy contundentes de Cristián. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cometí un error", reconoció. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", prosiguió. "Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", concluyó. Ante lo sucedido, su esposa por 20 años, Angélica, también reaccionó en las redes sociales con un mensaje y una foto muy significativos.

