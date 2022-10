Después de tomarse un tiempo, Cristián de la Fuente reaparece con un mensaje lleno de positividad Tras dos semanas alejado de las redes sociales, el actor chileno ha compartido unas imágenes sumadas a unas palabras cargadas de optimismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de tomarse un descanso de casi dos semanas en las redes, Cristián de la Fuente ha reaparecido en ellas para alegría de su casi millón y medio de seguidores. Y lo ha hecho de la mejor manera posible, con unas fotos y un mensaje cargados de positivad y la alegría que le caracterizan. Primero optó por una imagen con la naturaleza de protagonista y en la oscuridad de la noche, alumbrada por la luna llena de este mes de octubre. La más reciente la protagoniza él. Estas han sido sus palabras. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: Mezcalent "A trabajar. Vamos que se puede", escribió mencionando su ya conocido hashtag. Escueto pero directo. De lo más optimista, el actor chileno animó a todos a comenzar el día con la mejor de las energías. Aunque en una primera imagen desactivó los comentarios para evitar los mensajes desagradables e innecesarios en un momento tan delicado, en la segunda decidió activarlos de nuevo. Los escritos por parte de sus fans fueron un aluvión de palabras de cariño, apoyo y admiración hacia el también conductor. "Nadie tiene derecho y moral para juzgar y criticar la vida personal de las personas", " Tienes una familia hermosa, lucha por ella", "El amor todo lo puede", "Cada pareja sabrá cómo enfrentar sus problemas así que vayan y resuelvan la suya", "Éxito en todo, el tiempo es sabio y Dios es tu único juez", escribieron tan solo algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mensajes de afecto que hacen referencia a las imágenes de hace unas semanas de Cristián en compañía de otra mujer. El actor ya pidió disculpas públicamente y compartió todo lo que era necesario aclarar. Hace unos días, el artista pudo viajar hasta su natal Chile para estar al lado de su hija Laura y celebrar con ella su 18 cumpleaños. Un día empañado de felicidad y de unión familiar. El intérprete se encuentra actualmente en México donde en las pasadas semanas rodó la cinta, Amor en Navidad, que llegará a las pantallas en vísperas de estas fiestas.

