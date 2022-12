Cristián de la Fuente publica una foto junto a su esposa, la primera tras su escándalo por infidelidad La pareja dejó de aparecer junta tras la publicación de un video en el cual el actor aparece besando a una chica joven delante de todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses, en las fotos que publica Cristián de la Fuente la gran ausente ha sido su esposa Angélica Castro. La pareja, una de las más unidas del espectáculo, dejó de aparecer en las redes del chileno tras el escándalo que se desató después que se publicaran imágenes del actor besando a una chica. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, De la Fuente ha compartido una feliz foto en familia, como solía hacerlo en el pasado. La ocasión: la graduación de Laura, la hija de ambos, a quien acompañaron en este momento tan especial de su vida. "Te acabas de graduar, terminas una etapa de tu vida y comienzas otra", escribió el orgulloso padre junto a la hermosa foto donde aparece junto a su hija y su esposa. "Hoy y siempre tendrás a tus papás que te vamos a seguir acompañando en cada etapa de tu vida. No sabes lo orgullosos que estamos de ti… eres más de lo que pudimos soñar. No sabes cuánto hemos aprendido de ti y cuánto nos enseñas día a día. Te amamos!!", escribió el actor. Cristián de la Fuente Credit: Cristián de la Fuente, Instagram Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento. "Se ven bellos los tres, no tiren por la ventana lo que tienen y han formado, somos humanos imperfecto y todos erramos", "Felicidades Cristian y Angelica. Ustedes son un ejemplo a seguir para muchas Familias. Gracias por ser quienes son e irradiar tanto amor a todos siempre", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En septiembre, De la Fuente se vio envuelto en un escándalo luego de que un video lo mostrara besando en la boca a una joven en el restaurante La Única en México. "Cometí un error", reconoció luego el actor. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto". Anuncio

