Cristián de la Fuente contesta así tras ser relacionado con famosa conductora de televisión El actor y conductor chileno habló claro y de frente ante los cuestionamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La agenda de Cristián de la Fuente está repleta de proyectos jugosos. El más reciente es la obra de teatro, Los amantes perfectos, la cual le ha llevado a los escenarios de su amado México. Allí se ha reencontrado con grandes compañeros y colegas de la escena como son Pablo Montero, Jorge Salinas o Sherlyn, entre otros. En medio de la presentación y, sobre todo, la ilusión por arrancar esta obra con la que recorrerán varias ciudades, el también conductor chileno fue abordado por los medios para preguntarle algo más personal. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: Mezcalent Poco amigo de contar cosas de su vida privada, Cristián contestó ante la insistencia y fue lo más claro posible. En los últimos días, cierto sector de la prensa de entretenimiento se ha hecho eco de los rumores de un supuesto romance del artista con la conductora, Andrea Legarreta. Una información que no deja de ser un rumor, para nada confirmada. Ante las constantes preguntas, el intérprete, notablemente incómodo, tuvo algo que decir. "Por eso no vamos a hablar de cosas que dice la gente, la gente dice cualquier cosa que no es verdad. Yo no tengo que aclarar nada", dijo ante los micrófonos que le esperaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verónica Bastos, de La mesa caliente, show donde se mostraron estas imágenes, reconoció que él es muy respetuoso de su intimidad y siempre lo ha sido. "Uno contesta a lo que uno quiere y en el momento preciso", añadió Myrka Dellanos. Aunque durante meses se ha especulado sobre la separación de Cristián de la madre de su hija, Angélica Castro, ninguno de los dos ha hablado al respecto ni hecho público nada de lo que se ha dicho. Ambos están enfocados en su carrera y en su gran amor, su hija Laura.

