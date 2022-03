Cristian de la Fuente pide oraciones para su hija herida de un disparo: "Recen mucho" El actor chileno fue víctima de una emboscada tal y como explicó su esposa Angélica Castro y el terrible incidente acabó con su hija Laura herida de bala. Así evoluciona la joven de 17 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El plan era pasar un día tranquilo en familia para celebrar el cumpleaños de Cristian de la Fuente, sin embargo, el actor terminó siendo víctima de una emboscada que acabó con el atacante disparando y dejando a su hija Laura herida de bala en el interior de su coche. Padre e hija, quienes se encontraban en Chile, acudían al famoso Club de Golf la Barnechea, cuando de repente fueron asaltados por dos sospechosos, tal y como informó el subprefecto de Carabineros, Juan Miguel Villalobos, en conferencia de prensa este jueves. "Mientras (Cristian) se disponía a ingresar a este condominio es abordado por dos sujetos desconocidos, uno de pie y el otro esperaba al primero a bordo de una motocicleta", comienza la descripción del oficial. Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente y su hija Laura | Credit: IG/Cristian de la Fuente "En primera instancia el desconocido golpea la ventanilla del auto, ante esto el conductor huye del lugar de manera repentina y ante esto el antisocial extrae un arma de fuego con la que dispara al menos en una ocasión, la cual el proyectil balístico impacta a la acompañante de la víctima, en este caso la menor hiriéndola en una de sus extremidades inferiores", prosigue el reporte oficial de las autoridades competentes. La joven de 17 años fue herida de bala en su pierna según informaron sus padres en las redes, desde donde pidieron oraciones para Laura. "Por favor, recen mucho, Laura acaba de entrar a pabellón. Recen para que la bala no haya hecho mucho daño. ¡Cárcel para estos HDP!", escribió el papá con profundo dolor e indignación, además de gran preocupación. Por su parte, su esposa Angélica Castro también compartió información de cómo han ido evolucionando las cosas con su hija y agradeció por todas las oraciones y buenos deseos recibidos que pidió se sigan manteniendo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas gracias por todas sus oraciones, Lau está recibiendo todos los cuidados médicos para su pronta recuperación. Sigan mandando sus buenas energías y oraciones. Lau va a salir adelante", escribió la mamá. De momento, las fuentes oficiales de los carabineros aseguran que la joven está fuera de todo riesgo vital tras la lesión de su extremidad inferior derecha. El caso sigue su curso de investigación en estos momentos para clarificar el origen del ataque y quiénes están involucrados. Todo el amor y los mayores deseos de recuperación para Laura.

