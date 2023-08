Exclusiva: Cristián De la Fuente habla de su película con Alejandra Espinoza y lo que "más ama" en su vida Cristián de la Fuente habla de la comedia Por amor al money con Alejandra Espinoza y cómo fue protagonizar juntos esta historia de amor llena de enredos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente protagoniza la comedia Por amor al money junto a Alejandra Espinoza en Canela TV. "Es un viaje de muchos personajes buscando la felicidad. Algunos creen que la felicidad está en el dinero, y por eso hay muchas cosas que las hacen por amor al money, pero hay otros personajes que buscan la felicidad en otras cosas: en el amor, en las cosas simples, en tener una pareja, en buscar esa felicidad está a veces más cerca de lo que todos creemos", dice sobre la película. El actor chileno interpreta a Santiago, un hombre que ve el dinero como el motor en su vida pero luego cambia de opinión al conocer el amor. Para Espinoza, su coprotagonista, solo tiene halagos. "Yo había tenido el placer de trabajar con Alejandra Espinoza anteriormente pero en la conducción, habíamos hecho programas juntos como conductores pero nunca me había tocado trabajar con ella como actriz y fue una tremenda sorpresa, además es muy divertida y una mujer muy fácil de convivir, de trabajar, de verdad fue un placer", dijo sobre la actriz y presentadora mexicana. Cristian de la Fuente Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En medio de rumores de crisis matrimonial con su esposa Angélica Castro, De la Fuente asegura sentirse agradecido con la vida. "Primero estar vivo, tener salud, eso es lo más importante. Tener trabajo, tener a la gente que uno quiere cerca es ya una bendición, entonces estoy muy contento de poder estar trabajando, estar haciendo lo que me gusta. Gracias a Dios he podido hacer muchas cosas este año", dijo el histrión. "Poder hacer reír a la gente a través de la comedia es un regalo que hace que a uno se le llene el corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristián de la fuente Credit: Oscar Collazos/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images El actor se emocionó al hablar de su hija Laura. "Es el motor de mi vida, es lo que más amo, es la razón que tenemos de vivir, tanto Angelica como yo, es una niña maravillosa. Lo que más me enorgullece de ella es que es una niña linda no solo físicamente sino en sus sentimientos, dijo sobre la joven de 18 años. "Es una niña que quiere el bien para todas las personas que la rodean". Cristian de la fuente Angelica Castro Credit: Greg Campbell/Getty Images for ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital El reto de salud de su hija tras recibir una herida de bala en el 2022 en Chile fue muy impactante para la familia. "En la vida no hay cosas malas, las cosas que pasan nos tienen que pasar y uno no puede quejarse ni puede reclamar", dice De la Fuente. "Con ella vivimos uno de los episodios más duros que he vivido en mi vida y que fue cuando nos trataron de asaltar y finalmente el tipo disparó y a Laura le llegó una bala en la pierna. ¿Cómo le explica uno a una hija que eso que le está pasando le pasó por algo, que no tiene que quejarse y tiene que entender que si bien es algo que en ese momento fue muy doloroso, todos los momentos dolorosos y todas las cosas duras que nos pasan en la vida siempre tienen bendiciones escondidas. Laura a través de eso tuvo la bendición de llenarse de amor de todos sus compañeros del colegio y de darse cuenta de cuánto la querían, de finalmente salir más fortalecida de esto, de ser una niña que hoy entiende que la vida es frágil y que tenemos que vivirla en el día a día". Hoy encuentra felicidad "en poder hacer lo que quiero y hacerlo con la gente que amo", concluye.

