Hija de Cristian de la Fuente reaparece en las redes con este mensaje tras recibir un disparo Dos días después de vivir uno de los momentos más angustiosos de su vida, Laura quiso compartir cómo está y qué siente después de esta experiencia tan dolorosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida depende de un hilo. Una dura lección que Laura, la hija de 17 años de Cristian de la Fuente, ha aprendido de golpe tras vivir uno de los episodios más traumáticos de su vida. La adolescente recibía un tiro en la pierna derecha cuando unos asaltantes intentaron crear una emboscada a su padre el pasado jueves y cuyo ataque terminó con ella herida en el hospital. Poco más de un día después del fatídico incidente en Chile, su protagonista compartió un conmovedor mensaje en las redes lleno de coherencia, amor y agradecimiento. Un escrito que demuestra sus valores y su inmenso amor por la vida, a pesar de esta experiencia que no olvidará jamás pero que tampoco la va a paralizar de cumplir sus grandes sueños. Hija de Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente, su hija Laura y su esposa Angélica Castro | Credit: IG/Angélica Castro "Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión ¡me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien", empieza su sincero escrito en Instagram. Sus padres, Cristian y Angélica Castro, han sido sus pilares tal y como muestra la foto que la joven ha publicado en la que los tres entrelazan sus manos, como se hace en los mejores equipos. En su mensaje Laura mantiene la calma y lejos de generar negatividad o malos sentimientos por todo lo sucedido, optó por apostar por la esperanza de que algún día las calles del país que tanto ama, Chile, les permitan caminar sin miedo e inseguridad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país ¡que quiero tanto! Muchas gracias a todos", concluyó. Palabras de agradecimiento que sus padres también han expresado de manera insistente en sus respectivos perfiles tras la ola de mensajes de amor y apoyo recibidas. Laura ya está en casa, en el calor de su hogar, cuidada por su gente amada y con las ganas absolutas de reponerse para caminar y recobrar la normalidad.

