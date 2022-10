¡Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Cristián de la Fuente! Con motivo de su 18 cumpleaños, Laura celebró como se merecía la ocasión. Un día en el que no faltaron las personas a las que más quiere. "Bien celebrado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era un día para celebrar por todo lo alto. Laura de la Fuente cumplía 18 años y la fiesta fue a lo grande y junto a sus seres más queridos. Ha sido la joven quien ha compartido unas emotivas imágenes de ese día tan especial donde la alegría y la sonrisa fueron los grandes protagonistas. "Bien celebrado", escribió. Las fotos no necesitan más explicación. Laura de la Fuente Cristián de la Fuente y Angélica Castro con su hija Laura | Credit: IG/Cristián de la Fuente En ellas quedó patente su gusto por la música de Bad Bunny, en quien estuvo inspirado este festejo tan importante. También se hizo notar la tarta de tres pisos que hizo las delicias de los allí presentes, entre ellos, su mami Angélica Castro. La empresaria y también actriz estuvo al lado de su hija en todo momento y fue la mejor cómplice de la cumpleañera, quien contó con la ya popular plataforma de fotos y videos 360. Vestida con un top fucsia y unos pantalones deportivos, Laura se divirtió a lo grande junto a sus amigas de siempre, presentes en esta jornada tan bonita. Entre quienes no se perdieron su 18 cumpleaños, también se encuentra su papi, Cristián de la Fuente, quien viajó para estar con ella en un día tan especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mami, Angélica le dedicó unas conmovedoras palabras unos días antes. "Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz, sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. ¡Te adoro y admiro con el alma! ¡A vivir al máximo esta etapa maravillosa que comienza a partir de hoy!". ¡Muchísimas felicidades, Laura!

