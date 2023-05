Cristián de la Fuente comparte emocionado un sueño cumplido con su hija: "Costó y dolió" El actor y Laura emocionan hasta las lágrimas por el gran logro obtenido después de una etapa difícil. "Es un honor y un privilegio ser tu papá". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace poco más de un año Cristián de la Fuente y su familia vivieron un episodio muy doloroso cuando su hija, Laura, recibió un impacto de bala en la pierna tras un asalto en el coche. La unión y el amor familiar, sumado a la gran fortaleza y voluntad de la joven, ayudaron a que su recuperación fuese buena, positiva y con maravillosos resultados en un corto periodo de tiempo. A día de hoy, aunque todavía hay que seguir cuidando la lesión, Laura ha demostrado que querer es poder y que todo es posible cuando se le echa ganas y corazón. Su orgulloso papá presumía un enorme logro alcanzado juntos, con mucha entrega y fe. Un sueño cumplido que hace más de un año parecía imposible y que hoy celebran con toda la alegría y emoción posibles. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente y su hija emocionan hasta las lágrimas | Credit: IG/Cristián de la Fuente Así lo compartía el actor chileno en sus redes sociales junto a un video conmovedor que resalta el espíritu luchador y valiente de su Laura. "Cuando ese 10 de marzo del 2022 me preguntaste si ibas a volver a caminar un día y te dije: 'vas a volver a correr'. ¿Te acuerdas? Teníamos ese desafío pendiente. Correr juntos una carrera. La que fuera. No se pudo Viña y no se pudo la media maratón. Pero la distancia no era lo importante, lo importante era el desafío de hacerlo juntos algún día y lo hicimos", escribió Cristián. A pesar de la lesión que tiene el conductor en el tobillo, resistió y llegaron juntos a la meta, no solo a la física, sino a la mental, demostrando que los límites solo se los pone uno. "Costo y dolió, pero lo hicimos. ¡Eres un ejemplo de esfuerzo, dedicación, trabajo, resiliencia y FE! No hay nada ni NADIE que te pueda botar. Siempre te vas a levantar y vas a seguir adelante. Lo sé porque así siempre lo has hecho. Es un honor y un privilegio ser tu papá. Gracias por todo lo que me enseñas día a día. ¡Eres el ejemplo que TODO SE PUEDE!", prosiguió emocionado en su escrito. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Una emoción que también sintieron sus seguidores al ver las imágenes que justifican estas palabras. Padre e hija lograron correr 7 kilómetros. Y no solo eso, Laura ya está integrada en su equipo de futbolito Kenny Bell FC donde sigue dándolo todo. Un ejemplo claro de que los obstáculos se hicieron para ser superados. ¡Muchísimas felicidades, Laura!

