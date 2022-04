Cristián de la Fuente habla del asalto donde su hija quedó herida: "Es una de las cosas más fuertes" Tras el asalto del que Cristián de la Fuente y su hija fueron víctimas, el actor intenta recuperarse de la mejor manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 se marzo de 2022, Cristián de la Fuente viajaba, junto a su hija Laura, por las calles de su natal Chile con destino a celebrar su cumpleaños. En el camino, ambos sufrieron un intento de asalto donde la joven de 17 años sufrió heridas de bala en ambas piernas. "Gracias a Dios fue un milagro. Nunca pensé que el día de mi cumpleaños lo iba a celebrar así. Al final, tuve el mejor regalo del mundo que mi hija, dentro de la gravedad, no le pasó tanto y está bien con nosotros", confesó De la Fuente a los medios de comunicación. "Sin duda, es una de las cosas más fuertes. Es terrible no saber qué le va a pasar a tu hija. Todo el proceso, desde que la dejé en la clínica hasta que supimos que no estaba tan grave, fue eterno; creo que fue el día más largo de mi vida". Además, el actor también estuvo en peligro de muerte, debido a que logró sortear una bala que pudo haberle quitado la vida. "Estuve a tres centímetros de no estar acá, ya me lo tomo con humor, porque fueron los tres centímetros que pasó la bala [cerca] de mi cabeza", reveló. Cristian de la Fuente Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el protagonista de la telenovela En tierras salvajes, su hija "está mucho mejor, en rehabilitación" porque cuenta con el apoyo no solo de su padre, también de su madre Angélica Castro, quien además "de ser actriz y conductora se televisión, es psicopedagoga"; por lo tanto, sus conocimientos han ayudado en el proceso de recuperación de la chica. Cristián de la Fuente también reveló que ganó el proceso judicial contra un portal de noticias que lo vinculó con una red de robo de relojes de lujo.

