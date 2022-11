Cristián de la Fuente y Angélica Castro posan cómplices y felices por un motivo muy especial La pareja de actores reapareció más unida que nunca y vivió un momento único. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tiempo todo lo pone en su lugar. Bajo su grito de optimismo 'vamos que se puede', Cristián de la Fuente ha demostrado que nada como tener paciencia, seguir el camino y dejar que todo caiga en su lugar. Tras salir a la luz unas comprometidas imágenes del artista, el mundo se le echó encima. Él pidió perdón y siguió apostando por la familia y la vida. Con esta etapa atrás y superada, el actor chileno presumió una gran sonrisa esta semana por una razón de mucho peso. Un momento muy especial que compartió con su compañera de vida, Angélica Castro. La pareja reapareció feliz y unida en una imagen que ha conmovido a sus seguidores por la ternura y amor que emana de ella. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: IG/Cristián de la Fuente La fotografía también incluye a su hija del alma y mayor orgullo, Laura, y es la viva imagen de la felicidad. Razones hay para estar encantados. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como se ve, la joven se ha graduado y contó con sus máximos apoyos en este paso tan importante. Como la familia unida que siempre ha sido, se mostraron pletóricos ante este momento inolvidable en su vida. En estos días, Laura también llenaba el corazón de sus papis de orgullo al ganar una medalla por su participación en una importante maratón. "Eres UN EJEMPLO de Fuerza de voluntad y de ESFUERZO.

No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona", le escribió su papá. "¡Hoy me duermo con el corazón a punto de explotar del orgullo, la admiración y el amor! ¡Lau eres una campeona!", le dedicó su mami. Y es que, el pasado mes de marzo, la hija de Cristián y Angélica recibió un disparo en la pierna que le hizo preguntarse si podría volver a caminar. La respuesta está en sus logros. "Si he aprendido algo este año es que las malas experiencias no existen. Son solo momentos o situaciones que vivimos para generar nuevos aprendizajes y crecer", escribió Laura. En ambos momentos ha contado con la complicidad y compañía de sus padres, siempre al pie del cañón. Superar las pruebas difíciles tiene su recompensa. He aquí un ejemplo de ello.

