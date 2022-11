Esposa de Cristián de la Fuente cancela sus compromisos por un problema de salud: "Estoy en la clínica" A través de sus redes sociales, Angélica Castro dio a conocer lo que le pasaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre activa y con un agenda repleta de compromisos, en esta ocasión, Angélica Castro compartió que, muy a su pesar, tendría que cancelar uno de los más importantes. "Con mucha pena", aseguró que no podría estar en la mesa digital del Teletón. Una causa mayor la requería en estos momentos: su salud. A través de sus redes dio a conocer que se encontraba en la clínica y bajo supervisión médica ante un imprevisto de salud del que dio detalles. Angélica Castro Angélica Castro | Credit: Mezcalent "Estoy en la clínica (no es nada grave), pero estoy en observación por un cálculo renal. Desde acá les mando todo el cariño y la buena energía para que este año lleguemos a la meta con la misma fuerza y solidaridad de siempre. No nos olvidemos que Teletón es el gran corazón de Chile", escribió la esposa de Cristián de la Fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Teletón es el evento benéfico televisivo de más proyección en este país que anualmente desde finales de los 70 está llevando esperanza, ayuda y mucho amor a los lugares y personas más necesitadas. Un espacio con el que Angélica siempre ha tenido gran compromiso. Por medio de este comunicado, aseguró estar bien, pero sí destacó lo importante de continuar bajo vigilancia médica. Para quienes quieran colaborar, el Teletón se celebrará este viernes 4 y también el sábado, 5 de noviembre, y contará con la colaboración de numerosas caras conocidas para seguir llevando ayuda, fe e ilusión a muchos hogares. Pronta recuperación, Angélica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esposa de Cristián de la Fuente cancela sus compromisos por un problema de salud: "Estoy en la clínica"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.