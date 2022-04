Así es la vida de Cristián de la Fuente y su familia tras el asalto que casi les cuesta la vida: "Tenemos fe en que [mi hija] va a caminar" Desde Las Vegas, el actor chileno Cristián de la Fuente habla del estado físico de su hija Laura tras recibir un disparo en las piernas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristian de la Fuente Laura silla ruedas Credit: IG Cristian de la Fuente Cristián de la Fuente y su familia tienen un lema en la vida. "Nosotros hemos tenido una forma de vivir la vida día a día, de disfrutar cada momento sin esperar mucho del mañana", confiesa el actor chileno quien en marzo fue asaltado en su país natal junto a su hija Laura. "Cuando uno ve que está a punto de perder a su hija, [se siente] dolor, miedo". El actor y su primogénita fueron atacados cuando acudían al famoso Club de Golf La Barnechea de Santiago de Chile. Según informó el subprefecto de Carabineros, Juan Miguel Villalobos, un desconocido golpeó la ventanilla del auto en el que iban, lo que hizo que el actor huyera del lugar de manera repentina y el atacante dispara al menos en una ocasión, con el resultado de que la hija del actor resultara herida en sus extremidades inferiores. "La verdad que fue un milagro que Laura y yo estemos vivos", contó el actor. "Como padre uno nunca quisiera que la pase nada su hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde Las Vegas, en donde conducirá la entrega de los Latin American Music Awards 2022, el histrión habló en exclusiva sobre la evolución de su hija, proyectos y su vida junto a su familia tras el accidente. ¿Cómo está su familia tras el asalto que sufrieron? Mi familia está mucho mejor gracias a Dios, la verdad que fue un milagro que Laura y yo estemos vivos. Como padre uno nunca quisiera que nunca la pase nada su hija. Laura está recuperándose paso a paso y ahí va. ¿Cómo ha evolucionado tu hija Laura? Está con tratamientos, con vitaminas. Recién después de cinco semanas pudo volver al colegio, va en silla de ruedas porque no puede caminar mucho, tenemos fe en que va a caminar y se va a recuperar completamente. Cristián de la Fuente vacaciones Chile Credit: Cristián de la Fuente, Instagram ¿Cómo ha cambiado su vida tras el acontecimento? Nosotros como familia hemos tenido una forma de vivir la vida día a día, de disfrutar cada momento sin esperar mucho del mañana. Eso lo vivimos porque tanto [mi esposa] Angélica Castro como yo perdimos nuestros padres y eso te hace entender la fragilidad que hay en la vida. Ahora esa fragilidad se supone que es para las personas que están antes que nosotros no para los que vienen después y menos para los hijos. Cuando uno ve que está a punto de perder a su hija, [se siente] dolor, miedo. En lo que nos hemos abocado es en ayudar a otras familias que han sufrido un desenlace no como el nuestro y [estamos] ayudando para que tengan justicia. ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales? Estoy en este momento en la edición y postproducción de una película romántica que hice en Texas. Es una cinta que además produje, eso es un trabajo largo. Eso me tiene muy contento, hice un par de pilotos que espero se hagan realidad, que vuelen y si es así, estaré haciendo una serie muy pronto. Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente y su hija Laura | Credit: IG/Cristian de la Fuente La verdad no tengo muy pensado qué haré el resto del año porque las cosas cambian, para muestra un botón y la razón de esta entrevista. Sé lo que quiero hacer hoy, que es dedicarme a mi familia, a mis amigos, a ser feliz y a seguir viviendo la vida como si fuera le último día porque va a llegar el día que ese se va a cumplir. Estoy pleno, feliz, profesionalmente tengo mucho trabajo, estoy en Las Vegas conduciendo los Latin American... Acabo de hacer una obra de teatro. Tengo un gran equipo a un lado mío. No hay poder más fuerte que el poder de la mujer y ese es el poder que tengo al lado mío con mi mujer y mi hija que me empujan a mejorar profesionalmente, también tengo al grupo Palomera. Así que vamos bien, voy muy, muy bien, voy estable y nivelado.

