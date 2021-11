Cristián de la Fuente está de luto El actor chileno y juez de Así se baila (Telemundo) dio a conocer este martes la triste noticia a través de las redes sociales. "Una llamada telefónica puede cambiar todo", escribió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián De La Fuente Cristián de la Fuente en Así se baila | Credit: TELEMUNDO Cristián de la Fuente vive actualmente un gran momento a nivel profesional como juez de Así se baila, la competencia de baile de Telemundo que conduce cada domingo Jacky Bracamontes. En el terreno personal, el actor chileno desafortunadamente no puede decir lo mismo. El que fuera protagonista de telenovelas mexicanas como Amor bravío y En tierras salvajes sufrió este martes la pérdida de un integrante muy importante de su familia: su hermana Andrea. Cristián, quien recibió la noticia por medio de una llamada telefónica, no tardó en compartir conmovido por lo sucedido unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram. "Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última navidad juntos, después vino la pandemia y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida. Una llamada telefónica puede cambiar todo. Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle 'te quiero' a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es muy frágil y creemos que 'el mañana' lo tenemos asegurado pero no es así", comenzó escribiendo el galán junto a una imagen en la que posa con sus 4 hermanos. El actor, quien lamentó no haber podio darle un último abrazo a su hermana, se reunirá este miércoles con su familia en Chile para despedirla y celebrar su vida. "Mañana volveremos a estar los cinco juntos para despedirte Andrea, para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos. Seguiremos siendo cinco pero desde hoy nos vas a cuidar desde el cielo", expresó de la Fuente. Cristián De La Fuente Cristián de la Fuente reunido con sus hermanos años atrás | Credit: Instagram Cristián De La Fuente "Me hubiese gustado verte antes de tu partida para haberte dado un abrazo apretado, pero la vida no lo quiso así. Te veo mañana para despedirte junto a mis hermanos, tus hijos y sobrinos. Te quiero. Descansa en paz y salúdame a papá en el cielo", agregó el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar. "Fuerte abrazo Cris, dios les dé fortaleza y consuelo" o "Todo mi cariño para ti y mucha fuerza", se puede leer entre los incontables comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

