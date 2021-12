¿Qué pasaba tras bastidores en Así se baila con Adamari y Mariana? ¡Cristián de la Fuente lo cuenta! El actor habló en exclusiva sobre todo lo que no se vio durante el show de baile de la cadena Telemundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián De La Fuente Cristián de la Fuente en Así se baila | Credit: TELEMUNDO Volver al trabajo después de quedarse en su casa en el sur de Chile por ocho meses debido a la pandemia, le costó más de lo esperado a Cristián de la Fuente. "Cuando empecé a viajar, a hacer promos, etc… me dio un poquito de nostalgia", confiesa el actor de 47 años. "Me dio una parte mía que no quería volver". Eso sí, una vez se convirtió en juez del concurso Así se baila (Telemundo) y se sentó junto a Adamari López y Mariana Seoane, el ánimo le volvió al cuerpo. Así se baila Cristián de la Fuente, Adamari López y Mariana Seoane, jueces de Así se baila | Credit: Instagram Mariana Seoane "Me encantó. [Estuve] rodeado de puras mujeres maravillosas, lo pasamos increíble, [fue] una fiesta poder hacer el programa todos los domingos, [fuimos] espectadores más, reímos y lloramos", exclama el chileno. "Se [formó] un equipo superlindo. Después del programa nos [íbamos] a cenar todos. [Era] un programa familiar por excelencia". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ahora que terminó su tarea como juez del concurso de baile, De la Fuente se transforma en Guillermo para explorar los límites del erotismo en El juego de las llaves (Pantaya). "[En esta serie] se habla del sexo en todas sus dimensiones. Por muchos años la sexualidad era un tabú. La del hombre se celebraba, la mujer que era sexualmente muy activa, era criticada", observa el actor y recomienda: "Hay que ver El juego… un proyecto distinto, nuevo, arriesgado y que invita a la conversación".

