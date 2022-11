Cristián de la Fuente celebra el logro de su hija, quien se pensaba que no iba a volver a caminar El actor chileno Cristián de la Fuente no se ha separado de su hija y ha celebrado cada uno de sus avances desde que fuera asaltada a punta de pistola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente es un papá orgulloso. Desde que su hija Laura fuera herida de bala en un intento de robo en Chile, el actor no se ha separado de ella y ha celebrado cada uno de sus avances. Ahora el chileno no puede estar más feliz por el último de los logros de la jovencita, de quien se creyó que quizás no podría volver a caminar. Según de la Fuente, el pasado mes de marzo Lau le preguntó a sus padres: "¿Creen que voy a volver a caminar?". Varios meses después, la joven demuestra que no hay nada que la detenga. "20 de Noviembre 2022 Lau corre sus primeros 10k en la maratón de Viña Del Mar en menos de 1 hora!!!", anunció su padre. "Eso es una muestra de que en la vida TODO se puede. Que no hay obstáculo que no se pueda vencer. Muchas veces me esperaste en la meta y nos sacamos esta foto pero tú mordías mi medalla. HOY tengo honor de ser yo quien celebre este triunfo", dijo. "Un triunfo MUY importante. Porque no es lo mismo correr 10k cuando nunca has corrido a correrlos después de 8 meses de haber recibido un balazo en ambas piernas. Eres UN EJEMPLO de Fuerza de voluntad y de ESFUERZO. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona", le dejó saber de la Fuente a su hija. En marzo padre e hija acudieron al Club de Golf la Barnechea de Santiago de Chile cuando fueron asaltados. Según informó en ese entonces el subprefecto de Carabineros, Juan Miguel Villalobos, "el desconocido golpea la ventanilla del auto, ante esto el conductor huye del lugar de manera repentina y ante esto el antisocial extrae un arma de fuego con la que dispara al menos en una ocasión, la cual el proyectil balístico impacta a la acompañante de la víctima, en este caso la menor hiriéndola en una de sus extremidades inferiores". Cristian de la Fuente y su hija Cristian de la Fuente y su hija | Credit: Cristian de la Fuente/Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego la joven fue operada para extraer la bala que la impactó. Desde entonces su padre no paró de exigir justicia por lo sucedido. A finales de ese mismo mes, los asaltantes fueron capturados. "A seguir confiando en la JUSTICIA para que ahora que están detenidos, no vuelva a pasar que los expulsen antes de terminar su condena y regresen al mes al país en forma ilegal a seguir delinquiendo", sostuvo el actor. "Porque al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena, por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas".

