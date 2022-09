Cristián de la Fuente fue captado besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro ¡Los detalles! Cristián De la Fuente fue captado en un restaurante en México besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor chileno Cristián De la Fuente fue captado en video besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro, reporta Primer Impacto (Univision). Un video grabado el 15 de septiembre en el restaurante La Única en México muestra a De la Fuente besando a una joven frente a las miradas de los presentes. El video muestra como ambos se besan en la boca y ella le acaricia la espalda en el local, decorado con velas. El video muestra también al actor argentino Juan Soler, amigo de De la Fuente, quien estaba con él y esta mujer —cuya identidad no ha sido revelada— en el restaurante, compartiendo con ambos. Hasta ahora el galán de telenovelas como Fuego en la sangre y Soñar no cuesta nada no ha dado declaraciones sobre este video. "Nos comunicamos con el actor para obtener su versión y prometió llamarnos más tarde porque se encontraba en una grabación en México", dijo la presentadora Michelle Galván de Primer Impacto en su reportaje, añadiendo que aún no han tenido respuesta. "Seguimos a la espera de su llamada". People en Español contactó a Cristián De la Fuente y por ahora no hay declaraciones de su parte. Cristian De la Fuente Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de las series In Plain Sight y Devious Maids lleva 20 años casado con la actriz, presentadora y modelo chilena Angélica Castro, la madre de su hija Laura. La última foto que la pareja compartió juntos en sus redes sociales fue publicada en junio, y los muestra abrazados en la cama junto a su hija Laura. Hasta ahora Angélica Castro tampoco ha dado declaraciones sobre este video de De la Fuente besando a otra mujer, pero compartió una publicación en Instagram ayer, cuando salió esta noticia, que llama la atención. "Venga y le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite", dijo ella en un video. "Allegados afirman que no está separado y sigue felizmente casado", añade Michelle Galván en su reportaje para Primer Impacto. Hace cinco meses, la pareja vivió una traumática experiencia cuando su hija Laura resultado herida de bala durante un asalto a mano armada en Chile. Afortunadamente, la joven se ha recuperado gracias a cuidados médicos y el apoyo de sus padres.

