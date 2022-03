Cristian de la Fuente satisfecho con el arresto de los presuntos asaltantes que dispararon a su hija Laura Cristian de la Fuente se mostró satisfecho de que finalmente las autoridades chilenas capturaran a los presuntos asaltantes que dispararon a su hija Laura y pide que se haga justicia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente ha confirmado que finalmente las autoridades chilenas capturaron a los presuntos asaltantes que dispararon a su hija Laura en las piernas en medio de un intento de robo. "Queremos agradecer el Gran trabajo de la [Policía de Investigaciones] a cargo de los subprefectos Oscar Bacovich y Juan Riquelme y a TODOS los oficiales que lograron esta captura, también agradecer al Señor Fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente por todo su trabajo", dijo el actor en Instagram. Las autoridades indicaron este fin de semana que los dos sospechosos son de nacionalidad venezolana y que uno de ellos había cumplido condena por un delito similar. Ahora ambos enfrentan cargos de robo con violencia, lo que podría comporta una pena de 10 años de cárcel, según el diario chileno La Tercera. De la Fuente recalcó en su mensaje que esta no es la primera vez que los presuntos asaltantes de su hija cometían un delito similar, ya lo habían hecho también en 2020. "A seguir confiando en la JUSTICIA para que ahora que están detenidos, no vuelva a pasar que los expulsen antes de terminar su condena y regresen al mes al país en forma ilegal a seguir delinquiendo", sostuvo el actor. "Porque al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena, por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas". El actor pidió que todo el peso de la ley caiga sobre estos atacantes, para que nadie más atraviese por lo que tuvo que pasar su familia. Cristian de la Fuente y su hija Cristian de la Fuente y su hija | Credit: Cristian de la Fuente/Instagram "Por eso es que las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser DURAS, para evitar que otros niños chilenos sigan siendo VÍCTIMAS de violencia", indicó. De la Fuente se mostró agradecido con todo el apoyo recibido durante este tiempo, y también agradeció por la vida de su hija de 17 años. "Queremos dar gracias a Dios y a todos los que nos han apoyado con oraciones y energía porque Lau sigue recuperándose paso a paso, literalmente, y seguimos rezando para que muy pronto vuelva a caminar como antes", dijo. Cristian de la Fuente Laura silla ruedas Credit: IG Cristian de la Fuente "Laura gracias a Dios sigue viva, pero hay muchos niños y niñas que lamentablemente no lo están y es por ellos que tenemos que trabajar juntos como País para detener esta delincuencia que nos afecta a TODOS por igual", afirmó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y su hija fueron asaltados cuando acudían al famoso Club de Golf La Barnechea de Santiago de Chile. Según informó el subprefecto de Carabineros, Juan Miguel Villalobos, un desconocido golpeó la ventanilla del auto en el que iban, lo que hizo que el actor huyera del lugar de manera repentina y el atacante dispara al menos en una ocasión, con el resultado de que la hija del actor resultara herida en sus extremidades inferiores.

