Cristián de la Fuente y Ángelica Castro hablan de la salud de su hija Laura y agradecen las oraciones

Cristián de la Fuente y su esposa Ángelica Castro han vivido la peor pesadilla. Laura, la hija de la pareja chilena, recibió un disparo durante un intento de robo y fue hospitalizada. La tragedia ocurrió en Chile el 10 de marzo, cuando delincuentes asaltaron el auto en que iba el actor con su hija y le dispararon a Laura en la pierna. De la Fuente y Castro compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales agradeciendo las oraciones de sus seguidores y hablando del estado de salud de su hija.

Todo va a estar bien

"Al final todo siempre va a estar bien... y si no está todo bien aún es porque aún no es el final...así de simple. No hay otra opción", expresó De la Fuente. "Todo va a estar bien, eres una campeona así que vamos que se puede", añadió el actor sobre su hija. "Gracias infinitas a todos por sus mensajes, oraciones y buena energía. Sin Dios y sin ustedes esto no sería posible".

Prueba de fuego

"Él nos cuida y nos da cariño a todos…", escribió De la Fuente junto a esta foto de su mascota. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Lau sigue avanzando paso a paso… literal. Hoy tuvo control y está mejor… así que a seguir rezando. ¡Vamos que se puede!"

Alma guerrera

Cristián de la Fuente informó a sus seguidores que su hija Laura había sido operada. "Lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital. Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía", escribió el actor. "La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante.

¡Lau es una guerrera! A seguir orando por su pronta recuperación".

Amor del bueno

"Mi mayor tesoro. GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Los amo con mi vida. Paso a paso recuperándose gracias a sus buenas energías y oraciones", escribió Angélica Castro en Instagram junto a esta foto con su hija, que va recuperando su salud.

Somos poderosas

"Agradezco a cada una de esas mujeres que me han marcado y empujado día a día a ser mejor, a sentirme orgullosa y plena de ser mujer. Somos poderosas, únicas e irrepetibles", escribió Castro junto a esta foto con su hija para celebrar el Día de la Mujer, días antes del asalto.

El poder de la fé

"Por favor recen mucho. Laura acaba de entrar a pabellón. Recen para que la bala no haya hecho mucho daño", escribió el actor en Instagram. "Cárcel para estos HPD", añadió sobre los asaltantes.

Su tesoro

"Mi motor, mi felicidad, mi mayor orgullo y mi tesoro más grande", escribió Castro sobre su hija.

Siempre juntos

"Por aquí nosotros terminando un fin de semana súper familiar de mucho regaloneo, cocinar juntos y jugar cachos. No pido nada más", escribió Castro junto a esta tierna imagen con su esposo y su hija.

Días de risas

"Les deseamos una excelente semana. Domingo madre hija con Lau, más agradecida imposible", expresó Ángelica Castro junto a su hija.

Su princesa

"Hoy tocó trabajar con la princesa en una campaña para el día del padre", escribió el orgulloso papá junto a esta foto con su hija Laura.

Momentos felices

"Cuando me preguntan… ¿qué es la felicidad? Es mi cara en esta foto", escribió De la Fuente junto a esta foto de su hija en Instagram.

El amor sana

"Amor verdadero", escribió el histrión junto a esta foto de su hija. ¡Que te recuperes muy pronto Laura! ¡Fuerza a toda la familia!

