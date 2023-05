Cristian de la Fuente sufre un desagradable incidente en plena obra de teatro El actor chileno Cristian de la Fuente no se podía creer lo que le pasó cuando estaba actuando en una obra de teatro. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristian de la Fuente Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Victory Project Cristian de la Fuente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que se aprecia el momento en que fue acosado en plena obra de teatro en México. En el clip se ve el momento en que el actor aparece entre el público con el torso desnudo en un momento de la obra Los amantes perfectos. Lo espectadores le lanzan piropos y aplausos, pero cuando regresa al escenario y se coloca la camiseta, una mujer le sigue. A pesar de que la obra ya había comenzado, la mujer, cuya identidad aún se desconoce, subió al escenario también, abrió el bolso y para sorpresa de todos, le lanzó un fajo de billetes. Sin estar seguro de qué hacer, De la Fuente prefirió irse del escenario por una puerta lateral hasta que finalmente el equipo de seguridad tuvo que intervenir. Según el periódico El Heraldo de México, la presentación tuvo lugar en Irapuato, Guanajuato, y tras el incidente, el protagonista de producciones como Soñar no cuesta nada y Amor bravío retornó al show, el cual incluye cuenta con participación de estrellas como Victoria Ruffo, Jorge Salinas, Sherlyn, Pablo Montero e Ivonne Montero. Cristian de la Fuente Credit: Instagram / Cristian de la Fuente SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras culminar la presentación, el chileno de 49 años charló con la prensa y se tomó con humor lo sucedido. "Fue como divertido, ojalá y la señora lo done para alguna fundación o algo...". Cuando una reportera le comentó que los dólares "eran para ti, para una noche linda", el actor inmediatamente respondió: "No, no, no, mi cuerpo no está a la venta", informó el diario El Imparcial.

