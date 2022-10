Cristián de la Fuente aclara si fue despedido y pide que por favor dejen "de mentir" Su salida de Radio Agricultura ha vuelto a poner al chileno en primera línea. El actor aclara por qué acabó su contrato y manda un mensaje a quienes aseguraron que fue un despido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente empleó sus redes para aclarar un rumor que ha ido circulando en los últimos días y que ha querido zanjar de inmediato. Medios del mundo del espectáculo aseguraron que el actor fue despedido de Radio Agricultura donde venía colaborando en los últimos tiempos. Tras publicar que habían prescindido de sus servicios, tanto el también conductor como la propia empresa compartieron mensajes desmintiendo lo que se había dicho. "A ver si los Periodistas de 'espectáculos' dejan de mentir", escribió en Twitter. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) A su publicación le acompaña el comunicado emitido por Radio Agricultura negando en todo momento que el artista chileno hubiera sido despedido. En su contenido, explican las razones por las que él ya no está en la plantilla. "Radio Agricultura tiene la mejor opinión profesional del señor de la Fuente, destacado comunicador que ha colaborado con este medio en distintas oportunidades", lee una parte del comunicado. "El término del programa a que se hace mención fue acordado por las partes a comienzos de septiembre, debido a la priorización de otros proyectos por parte del señor de la Fuente", prosigue el escrito oficial. Con esta carta de la propia empresa, Cristián acabó con los rumores infundados. Aprovechó esta situación para compartir una frase en la que deja claro su sentir ante las habladurías sobre otros sin saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Usualmente el que se la pasa criticando 'sabe' cómo vivir la vida de otros menos la suya propia", lee la cita. "Eso... ¡buenas noches", concluyó. A pesar del mal tiempo, Cristián siempre trata de ponerle a todo buena cara y sus redes son toda una inyección de energía y actitud positiva donde solo hay espacio para las cosas buenas como por, por ejemplo, su trabajo, sus entrenamientos y, por supuesto, su hija Laura.

