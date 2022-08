Cristian Castro teme por la salud de su madre Verónica Castro: "Puede hacerse daño a sí misma" Cristian Castro dio unas declaraciones que ha ocasionado la preocupación en torno a la situación de su madre Verónica Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de trabajar en La casa de las flores, Verónica Castro anunció su retiro profesional. Aún así, ha tenido algunas participaciones especiales en algunas películas. Sin embargo, para su primogénito, Cristian Castro, no es suficiente; por lo tanto, considera que su madre debería regresar a la televisión regularmente porque teme que la soledad y el aburrimiento le ocasionen alguna tipo de depresión o tristeza que le traiga mayores consecuencias. "Lo veo así, para mi vieja, de pronto, no sé, el tiempo le puede venir encima, no sé. Entonces, yo tengo miedo de eso", confesó Castro al programa de televisión argentino Telenoche (El Trece TV). "He sido seguidor de mi mamá, aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones", continuó. "[Le digo] 'regresa, al menos, una vez a la semana. Yo sé que estás medio retirada, no quieres hacer programas de televisión o telenovelas'. Pero creo que la persona que para de trabajar, finalmente, acelera el tiempo y de pronto puede hacerse daño a sí misma". El cantante confesó que ahora quiere pasar más tiempo con la famosa actriz para disfrutar de estar en familia; así podría convivir más con su madre y su tía Beatriz. Cristian y Veronica Castro Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Martin Gonzalez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara", mencionó. "Les digo: 'Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa'. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad". Mientras Verónica Castro decide si regresa o no a la televisión, Cristian Castro está trabajando en el reality musical Canta conmigo, justamente, en Argentina.

