Cristian Castro habla de su tributo a Juan Gabriel y su vida familiar

¿Qué agradece Cristian Castro en el 2018? “Agradezco la salud de mi familia, mi salud también”, dice el cantante mexicano a People en Español. “Agradezco la alegría que me puede dar la vida para seguir compartiendo canciones lindas, este tributo a Juan Gabriel que pude lograr”.

Su nuevo disco Mi tributo a Juan Gabriel (Sony Music) reúne éxitos del Divo de Juárez como “Abrázame muy fuerte”, “Te sigo amando” y “Yo no nací para amar”, entre otros, en versiones únicas muy al estilo de Cristian. “Juan Gabriel ha sido una parte fundamental para mi formación como cantante, muy inspiracional, muy espiritual, un drama muy grande, una genialidad extrema y alguien irremplazable que deja la mejor huella en mi, que deja el mejor recuerdo”, añade. “Hay que rendirle muchísimos tributos a este gran personaje”.

Cortesía de Sony Music

“Mi abuelita Socorro fue la que sembró la semilla, institucionalizó a Juan Gabriel como el artista más entrañable de la familia Castro”, revela sobre su abuela, la madre de la actriz Verónica Castro. “En la casa no faltaban sus canciones”.

También tuvo la dicha de conocer a Juan Gabriel y compartir con él. “Tuvimos muchísima interacción, muchísima buena relación. Siempre fue un sensei, una persona muy sabia que a cualquier persona, no nada más a mí, trasmitía toda la sabiduría que tenía. Era un gran maestro”, añade.

Cortesía de Sony Music

Lo único que siente Castro es no poder estar más cerca de sus hijos —de relaciones anteriores— por sus viajes de trabajo.

“Los hijos son muy importantes. No soy tan buen papá, no me destaco por ser el mejor de los padres porque siempre estoy viajando y de alguna manera estoy trabajando en mi concepto, en mi proyecto musical, mi propio mundo”, admite. “Pero ahí están mis hijos y lucho por ellos para tenerlos en buenas escuelas, para que ellos sientan que estoy luchando por ellos, para que ellos también creen un proyecto y hagan un mundo propio como el que yo hice de mi vida. Sin embargo la presencia es escasa y me siento bastante triste y supongo que ellos también sentirán esa tristeza de no tenerme físicamente muchas veces”.

El intérprete de 45 años contó sus planes en familia para fin de año. “Vamos a pasarlo en Los Angeles en una casa de playa muy bonita que tengo y nos queremos vestir de blanco como los brasileros y nos queremos aventurar al mar”, dice. “Tiene muchas ganas mi mamá de ser más religiosa. A mí me gusta la idea de la religión. Es una buena disciplina para los seres humanos y un buen consuelo, te ayuda a bien morir, a respaldarte en ese Dios, a atacar la hipocresía, la ambición desmedida que tenemos los hombres”.