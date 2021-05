Hermano de Cristian Castro ataca a Luis Miguel por imagen del cantante en serie. "Trato de ridiculizarlo" La nueva temporada de la serie de Luis Miguel mostró a un personaje que hace alusión a Cristian Castro; lo cual, no agradó a Marcos Valdés, hermano del segundo, porque asegura que miente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el estreno de la primera temporada de Luis Miguel. La serie, la controversia ha estado a la orden del día por la visión que está emisión ofrece de muchos de los personajes de la vida real que aparecen a lo largo de la trama. En esta segunda entrega, hacen alusión a Cristian Castro, a través del personaje de Cris Valdés; lo cual, ocasionó la molestia del hermano del intérprete de "No podrás", Marcos Valdés, ya que considera que tratan de darle una imagen afeminada. "Mi hermano [Cristian Castro] lo menos que tiene es que se vea así, al contrario, es un hombre muy masculino. Es un hombre que le encanta a todas las mujeres y es un chavo que interpreta precioso y nunca sale corriendo así de esa manera", advirtió Valdés a los medios de comunicación. "Trató de ridiculizarlo y lo único que hizo fue promocionar a mi hermano. Creo que lo que hizo es [decir] 'le tengo envidia a Cristian Castro'. La verdad sí". Para el actor lo único que hizo El Sol fue mostrar el temor que tenía a quien considera una fuerte competencia. "Él (Luis Miguel), sintió lo que llaman, miedito cuando aparece mi hermano. Mi hermano aparece con una voz fuera de serie, con un registro impresionante", enfatizó. Cristian Castro y Luis Miguel Credit: John Parra/WireImage; Lalo Yasky/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchos podrán decir lo que sea, pero Cristian Castro tiene el alcance, el rango que tiene Luis Miguel aquí y en China, sino es que ahorita más. Creo que [ahora] la voz de mi hermano es mucho más potente que la de Luis Miguel", agregó. "A mí me encanta Luis Miguel, que quede claro que Luis Miguel canta precioso, tiene una voz espectacular, pero mi hermano también". Marcos Valdés Marcos Valdés concluyó asegurando que su hermano "jamás se ha metido" o "ha hablado de Luis Miguel"; por el contrario, le ha mostrado su admiración. Cristian Castro "merece respeto porque es una gran estrella de México".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hermano de Cristian Castro ataca a Luis Miguel por imagen del cantante en serie. "Trato de ridiculizarlo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.