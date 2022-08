Cristian Castro revela la razón por la que Luis Miguel se enojó con él Por primera vez, Cristian Castro hace frente a la rivalidad que existe con su colega Luis Miguel y explica lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace muchos años han existido rumores de enemistad entre Cristian Castro y Luis Miguel. De hecho, en la serie de este último se dejó ver que El Sol tenía un problema de celos profesionales hacia el intérprete de "Gallito feliz". Ahora, el hijo de Verónica Castro revela la razón por la que aparentemente existe una molestia por parte de su colega. Según mencionó, todo ocurrió por culpa de Daisy Fuentes, quien primero fue su novia y lo dejó para iniciar una relación sentimental, justamente, con Luismi. "Me quitó a la chica, viejo. ¿Cuál es el problema? Se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé", advirtió a la cadena de televisión argentina Telefe. "No sé qué pasó. Algo le enojó, obviamente, pero a mí no me enoja nada". Pese a ese desencuentro, Castro asegura mantener un fuerte cariño hacia el intérprete de "un hombre busca una mujer", a quien le guarda respeto y admiración. "En mi corazón está Luis Miguel, es el corazón de toda la gente. No lo puedo sacar por nada del mundo", mencionó. "Estoy más viejito que Luismi. Luis Miguel es el mejor del mundo. Mírenme, yo he comido más asaditos". Cristian Castro y Luis Miguel Cristian Castro y Luis Miguel | Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristian Castro aprovechó la ocasión para confesar que si bien en Argentina está contento desarrollando proyectos profesionales, quiere regresar a México para poder compartir tiempo con su madre Verónica Castro a quien no ha podido ver por sus compromisos de trabajo. "Me tienen muy arropado acá, pero la verdad es que hace falta ver a la familia, hace mucho no veo a la mamá, por eso es que la extraño mucho", concluyó.

