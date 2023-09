"El problema fue…": Cristian Castro revela la razón y la "culpable" de su riña con Luis Miguel El cantante contó con lujo de detalles por qué el Sol de México se mostró indiferente y ni lo saludó cuando estaba en primera fila en uno de sus conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que se hizo viral un video de Cristian Castro en el que se le vio disfrutando en uno de los conciertos de Luis Miguel en primera fila sin que el Sol de México le enviara un saludo, el cantante explica finalmente la razón de porqué su compatriota está resentido con él. En una entrevista ante las cámaras del show argentino Intrusos, el hijo de la actriz Verónica Castro contó que los problemas surgieron a raíz de que durante un tiempo estuvieron saliendo con la misma mujer. @@billboardar "Me hubiese gustado [un saludo] que solamente porque somos compatriotas, creo que nos debemos un saludo. Supongo que hay rencillas dentro de él quizás, no dentro de mí", explicó Castro, quien se encuentra de gira en Argentina, sobre el incidente en el concierto. Opinó que entiende que no deberían de estar tan distanciados porque fue "una mujer" quien realmente tuvo la culpa del final de su amistad. "El problema fue que yo llevaba bastante meses con mi novia y bueno, él se la llevó. Realmente la que estuvo mal fue la novia porque fue la que estuvo ahí haciendo las dos historias y quizás al mismo tiempo", dijo. Castro reconoció que Luis Miguel tiene una personalidad seria y profesional, al tiempo que se mostró esperanzado de que limen asperezas en el futuro. "Ojalá, porque no fue una cosa mía, fue una onda que la verdad la chica se pasó... yo cuando me enteré ya era muy tarde", finalizó. Cristian Castro y Luis Miguel Credit: Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images | Photo by JAVIER TORRES/AFP via Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien el intérprete de éxitos como "Azul" y "Por amarte así" no mencionó el nombre de la supuesta novia, dijo en entrevista con PH: podemos hablar en 2019 que Daisy Fuentes fue primero su novia, pero a ella alegadamente le gustaba Luismi.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "El problema fue…": Cristian Castro revela la razón y la "culpable" de su riña con Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.