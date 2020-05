"Ha muerto la razón de mi existir", Cristian Castro llora la muerte de su abuela Doña Socorro, la mamá de Verónica Castro, fue una figura importantísima en la vida del cantante. Ante la alarma de sus fans, Cristian no dudó en compartir un segundo mensaje más esperanzador. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que falleció su abuelita Doña Socorro, el cantante Cristian Castro no había vuelto a aparecer en las redes hasta hoy... Lo hizo para compartir una preciosa y entrañable foto de su niñez. Sentado en el regazo de su queridísima abuela y vestido como todo un principito, escribió un brevísimo mensaje que expresaba en pocas palabras su enorme dolor. “Il mio senso di vivere è morto”, escribió Cristian en italiano, algo así como “ha muerto la razón de mi existir”. Como es bien sabido, su mamá Verónica Castro trabajaba constantemente cuando su hijo era un niño y Doña Socorro se convirtió en una segunda mamá para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá por lo triste del mensaje, ante la alarma que despertó entre sus fans, Cristian compartió una segunda foto, esta vez con un mensaje más esperanzador después del profundo dolor que sin duda ha atravesado a lo largo de estas últimas semanas. En una original composición, como las que acostumbra a compartir en su cuenta de instagram en la que el cantante realiza unos posts bastante creativos, dijo “Sorridi nonostante tutto”, sonríe a pesar de todo. Verónica Castro también continúa en pleno duelo ante la pérdida irreparable de su mamá, en esta época ya muy difícil de por sí a causa de la cuarentena del coronavirus. “Cuando entendamos que no es un día más, sino un día menos, empezaremos a valorar lo que realmente importa”, decía su última foto compartida. Mich Castro, su talentoso hijo cineasta, le dedicó esta preciosa foto por el día de las madres: “¡Feliz día a esta guerrera! Gracias por darme la vida y por seguir dando la tuya por mi”, escribió con gran cariño en un mensaje lleno de corazón.

