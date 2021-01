Close

¡Cristian Castro presenta oficialmente a su novia con foto y comunicado! El cantante compartió orgulloso una romántica imagen y un escrito sobre la nueva dueña de su corazón. "Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una instantánea que es la viva imagen de la felicidad, Cristian Castro ha confirmado que está feliz y enamorado de su nueva novia, a la que ha presentado orgulloso. Lo ha hecho a través de un ameno comunicado donde analiza cómo ha sido su vida sentimental y agradece a la vida la llegada de este nuevo amor. "Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal. Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque existía el rumor de su posible nuevo enamoramiento, ha sido el hijo de Verónica Castro quien ha querido sacar a todos de dudas con este anuncio. Sus misteriosas palabras en una publicación anterior ya hacía presagiar que algo pasaba. "Hoy comienza mi nueva vida... Gracias a Dios por esta bendición", anotó. Con esta confirmación queda aclarado. Está enamorado y lo ha gritado a los cuatro vientos, en parte, por el cariño y el respeto hacia todos sus fans que por tantos años le han seguido y apoyado. "Muchas gracias a todos, gracias por evidenciar este amor, ustedes son parte también", se despidió.

