Cristián Castro estremece a la red con look de cabello morado; lo comparan con Osmel Sousa El hijo de Verónica Castro se pasó por la red para mostrar su "camarín" vestido de colorines y con estrambótica cabellera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir osmel sousa cristian castro Credit: Getty Images; IG Suelta La Sopa Nuevamente el cantante Cristian Castro vuelve a descolocar a las redes al aparecer con un estrambótico look que ha dejado a muchos sorprendidos. Al igual que lo hizo hace un par de meses cuando lo compararon con el personaje principal de la cinta Beetlejuice, el hijo de Verónica Castro ha causado sorpresa al aparecer con cabellera morada y traje de colorines para mostrar su "camarín" a los fans. En un video surgido este martes se observa al intérprete mexicano de pie y ante el espejo mostrando el espacio sagrado donde se prepara antes de una actuación. En este caso dicho espacio corresponde a la producción del concurso musical Canta conmigo ahora que ha hecho su debut este lunes en televisión argentina. La imagen del artista fue sumamente comentada con una lluvia de posts coincidiendo en que el hijo del fallecido comediante Manuel "El loco" Valdés se parece cada día más a su padre. Luego vinieron las comparaciones con el "Zar de la belleza", el cubano Osmel Sousa, quien en el pasado ha llevado llamativos estilos de cabello. Un video que Cristian Castro colgó en sus redes para invitar a los fans a seguirlo en el nuevo programa de concursos Canta conmigo ahora y uno más que la productora del show compartió para mostrar la transformación del artista, con todo y cinturón de Medusa de Gianni Versace: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como se observa en este último video, en realidad el color de cabello del intérprete es ahora naranja y la cabellera morada sería una peluca. ¡Nadie puede negar que el cantante se sacrifica por su arte!

