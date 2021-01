Close

¡Qué linda! ¡Así luce la bella nueva novia de Cristian Castro mientras besa al cantante! El hijo de Verónica Castro volvió a posar con su nueva novia y esta vez pudimos admirar el rostro de la bella Maite, sin lentes ni cubrebocas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un par de días un feliz Cristian Castro nos presentaba, después de años de soltería, a su nueva novia. Con una foto un tanto oscura y enigmática, en la que ambos portaban lentes de sol, apenas podíamos averiguar el rostro de su nueva conquista… Hasta hoy. Con un mensaje directo del corazón, así quiso presentar a su nuevo amor el hijo de Verónica Castro por primera vez, el pasado día nueve de enero: “¡Hola a todos! Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales... Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal. Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones. Los que me siguen con verdadero amor, sé que estarán igual de felices que yo. Muchas gracias a todos, gracias por evidenciar este amor, ustedes son parte también”, escribió el intérprete de Azul desde su cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, en sus historias, hemos podido contemplar por fin la carita de Maite, en un video en el que ambos, con look informal, ataviados con t-shirts, jugaban a besarse sobre la cama: Con una larga melena rubio platino, una nariz respingona y grandes ojos, la joven se ve encantada al lado del gran artista mexicano, quien ahora ha decidido compartirla con el mundo. “Bienvenida a la familia, Mai”, le escribió cariñoso su amigo Omar Chaparro para dar la bienvenida a la nueva pareja del cantante.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Qué linda! ¡Así luce la bella nueva novia de Cristian Castro mientras besa al cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.