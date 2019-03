Cristian Castro: "Los divorcios son buenos" El cantante mexicano Cristian Castro asegura que los divorcios son buenos Lena Hansen Cristian Castro visitó El gordo y la flaca (Univisión) el miércoles para promover su nuevo disco Dicen (Sony Music Latin) y habló de su vida amorosa. “Los divorcios son buenos, hay que casarse siempre”, dijo el cantante mexicano. Cuando la copresentadora del show Lili Estefan le pidió que aclarara lo que quería decir, Castro añadió: “Aprendes a gastar, aprendes que los abogados ganan bien”. El artista tuvo un sonado divorcio en el 2008 con la abogada argentina Valeria Liberman, con quien estuvo casado cuatro años y tuvo dos hijos: Simone y Mikhail. “Creo que mi vida ha sido buena a pesar de todas las dificultades esas”, reflexionó el cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNA Bromear de su vida amorosa no es nada nuevo para Castro. A finales de enero, y otra vez frente a las cámaras de El gordo y la flaca, Castro le siguió el juego a los reporteros que lo esperaban a la salida de un evento. Ni lentos ni perezosos, estos le preguntaron si era verdad que se iba a casar, pues lo vieron acompañado de una despampanante mujer. “Miren a mi novia, está jovencita, mírenla”, les dijo el cantante, quien en el pasado ha declarado que siempre será mujeriego. “Sí me voy a casar; es más, traigo a dos mujeres más a aquí [en mi camioneta] que están embarazadas”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

