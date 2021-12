Cristian Castro le prometió a su hija Rafaela que la lanzará como cantante Desde sus primeros años, Rafaela, la hija menor de Cristian Castro, ha mostrado sus dotes artísticos en el mundo de la música. Parece que seguir en ese camino le dará frutos profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Cristian Castro estuvo casado con Valeria Liberman, procreó dos hijos, Mikhail y Simone. Tiempo después, en una relación sentimental tuvo a su hija menor Rafaela. La pequeña, quien es muy cercana a su abuela Verónica Castro, desde muy pequeña ha mostrado sus dotes artísticas y, además de tocar piano, ha resultado cantante y compositora. Ante ello, el cantante le ha hecho una importante promesa a su ahora nenita tras escuchar el tema que ella le realizó. "De verdad, admirándola mucho [a Rafaela], ya le dije que en cuanto se gradúe de su universidad, que yo le voy a hacer un discazo y la vamos a lanzar, acá en Televisa", reveló Castro al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). Mientras llega el momento, la pequeña continúa su preparación musical y se ha presentado en algunas emisiones televisivas demostrando que heredó el talento de su padre y su abuela. Solo el tiempo dirá si Rafaela seguirá con el interés de dedicarse al mundo de la música o prefiere alguna otra profesión. Por el momento, sigue deleitando a sus familiares con sus creaciones. Cristian Castro Cristian y Rafaela Castro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, el intérprete de "Azul" no quiso hablar de la relación con sus hijos mayores; la cual, se rumora no es la mejor. "Sigo mis pasos ahí. Yo estoy en lo mío, siempre estoy ahí, concentrado en las canciones, en los viajes, no tanto en mi vida personal, la verdad. Sinceramente, mi vida personal ya pasó un poquito a segundo plano", advirtió. Cristian Castro ha retomado sus compromisos profesionales y ha dado algunas presentaciones masivas con mucho éxito, tal como ocurrió el concierto conjunto que realizó con Manuel Mijares.

