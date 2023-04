Cristian Castro enciende las redes con striptease en un concierto Nuevamente, Cristian Castro se vuelve el centro de la polémica al desnudarse durante un concierto en vivo y mostrar su cuerpo sin pena alguna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Cristian Castro gusta de pasarla bien y divertirse de manera pública; de hecho, hace unos meses formó parte del jurado de un reality show en Argentina y se convirtió en uno de los atractivos principales al mostrar su pelo con un color distinto en cada presentación. También, se ha vestido de mujer y se ha convertido en rockero. Ahora, el cantante vuelve a sorprender al realizar un striptease durante un concierto en vivo. Todo ocurrió cuando el intérprete de "Azul" estuvo presente en un show de Miranda, agrupación con la cual realizó una colaboración con el tema "Prisionero"; el cual, interpretó junto a sus integrantes. El famoso, quien portaba una sudadera azul, una licras cortas y tenis a juego, se veía muy feliz compartiendo el escenario; de pronto, se quitó la sudadera y mostró su pecho desnudo ante sorpresa de los asistentes. El video de este momento fue captado y se dio a conocer en las redes sociales ocasionando una nueva polémica para el primogénito de Verónica Castro. Algunos lo criticaron porque se le ve con kilos de más, mientras otros aplaudieron que luzca su cuerpo sin el vergüenza. "¡¡¡Es genial!!! Valoro la gente que no le importa lo que los demás digan y se sienta cómoda con lo que es y tiene. Estos cánones de belleza es lo que nos ha llevado a qué halla tanto suicidio y falta de aceptación de como somos. Feliz Cristian. ¡¡¡Te amo por tus canciones, no por ti cuerpo!!!!", dijo un seguidor. Cristian Castro Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto se llama cuando ya se te acabo el talento y lo único que te queda es hacer el ridículo para llamar atención"; ""Que desagradable e incomprensible"; "Muy bien muy cuerpo positivo para todo el mundo";"Hablan de aceptación y critican a diestra y siniestra. Dejen a ese hombre ser feliz"; "Viven diciendo que la gente debe aceptarse cómo es y llega alguien y lo hace y lo critican", y "¡No le veo absolutamente nada de malo! Hay peores, que enseñan cosas peores y a esos si les aplauden", fueron otros comentarios de los cibernautas. Cristian Castro ha dejado claro que las críticas no importan y prefiere vivir al vida con sus reglas; ha dicho en diversas ocasiones que le gusta divertirse y disfrutar, con esto quedó demostrado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cristian Castro enciende las redes con striptease en un concierto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.