Cristian Castro: "Estoy muy triste por la pérdida de mi padre" Este año, la vida atestó dos fuertes golpes al hijo de Verónica Castro: la pérdida de su abuelita Socorro y ahora, la triste muerte de su papá. Así se expresó al respecto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Triste pero sereno, Cristian Castro se pronunció acerca de la muerte de su padre en un emotivo video, en el que se lamentó de la muerte de la leyenda mexicana y agradeció a la familia de su papá que le apoyaran en sus intentos de acercarse a él. También agradeció la forma en que su mamá, Verónica Castro, se había referido a él en su público pésame. “Hoy falleció mi padre, Don Manuel Loco Valdés. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que gozó su espíritu, sus actuaciones, en teatro, en televisión, sus producciones, su buen humor, su comedia… Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdez por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron en un momento que yo me quise acercar a él. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándole, por seguir enamorada de él, es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella. Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo mi gente de México. Un abrazo para los mexicanos y aquí estoy, cerquita de los Valdez, en este momento tan difícil. Un abrazo, gracias.” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un año difícil para el intérprete de Azul, quien además perdió a uno de sus más grandes amores, su abuelita Socorro. En aquella ocasión, Cristian dedicó un breve y sentido mensaje en italiano: “Il mio senso di vivere è morto”, algo así como “ha muerto la razón de mi existir”. Como es bien sabido, su mamá Verónica Castro trabajaba constantemente cuando su hijo era un niño y Doña Socorro fue una segunda mamá para él.

