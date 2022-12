Cristian Castro enciende las redes con un nuevo y peculiar cambio de imagen

"Me dice 'mamá, me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se está divirtiendo conmigo'", aseguró la actriz en septiembre al programa mexicano Ventaneando. "'Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo, ¿a quién le hago daño?... Si me estoy riendo, me estoy divirtiendo y divierto a la gente, no hago daño a nadie'".