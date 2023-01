Cristian Castro de fiesta con su ex y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cristian Castro y su ex, Heidi Clair, se divierten en Punta del Este Credit: Photo©2022: RS Fotos/ Grosby Group Cristian y su exnovia se llevan tan bien que hasta se van de fiesta juntos: mira las mejores fotos de los famosos en un solo click. Empezar galería Cristian Castro Cristian Castro y su ex, Heidi Clair, se divierten en Punta del Este Credit: Photo©2022: RS Fotos/ Grosby Group El cantante mexicano asistió a un evento en Punta del Este, Uruguay, acompañado de quien fuera su novia hace 4 años, la diseñadora Heidi Clair. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria disfruta de un paseo en bicicleta de fin de ano con Jose Baston en Marbella Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La protagonista de Desperate Housewives disfrutó de un paseo en bicicleta de fin de año con su esposo Jose Bastón, en Marbella. 2 de 6 Ver Todo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio se divierte junto a una joven atractiva en un yate en St Barts Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Y mientras tanto en San Bartolomé, el galán de Titanic fue fotografiado disfrutando de un almuerzo junto a una joven atractiva en un lujoso yate. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Mark Wahlberg Mark Wahlberg se refresca con su esposa y su hija en el mar de Barbados Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El actor presumió de su escultural figura durante unas vacaciones familiares en Barbados. 4 de 6 Ver Todo Alejandra Espinoza La actriz y presentadora le dio un beso de telenovela a su esposo Aníbal Marrero durante el festejo de fin de año en Times Square de Nueva York. 5 de 6 Ver Todo Itatí Catoral "Iniciando el 2023 con lo que más amo", escribió la actriz en el pie de esta hermosa postal familiar. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Cristian Castro de fiesta con su ex y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.