Cristian Castro confirma por primera vez que fue novio de Thalía y revela el nombre de otra famosa por la que se peleó con Luis Miguel El cantante mexicano ha hecho no una sino dos fuertes revelaciones sobre su vida amorosa durante una intensa entrevista en Argentina. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De nuevo Cristian Castro es noticia. Siempre travieso en sus entrevistas, el cantante ha vuelto a soltar lo más grande en un programa de la televisión argentina. Los presentadores de Podemos hablar del canal Telefe le preguntaban sobre sus famosos romances y el hijo de Verónica Castro admitió por primera que tuvo amoríos con su compatriota Thalía. “Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo”, expresa con cara de sorprendido como si se le hubiese escapado. “Tuvimos una cosita ahí tranquila, tuvimos días a dónde sentimos bonito”, prosiguió con timidez tras soltar la bomba. Por encima de todo quiso dejar claro que fue antes de su matrimonio con su esposo Tommy Mottola y que a día de hoy sigue admirándola muchísimo. Y si esto no hubiera sido ya suficiente, el intérprete de “Azul”, que vuelve a lucir el pelo de color rubio platino, por fin confesó la razón por la que dejó de hablarse con Luis Miguel. De nuevo, tiene nombre de mujer. “Esos son otros secretos más, tengo que escribir un libro”, comienza entre risas. “Fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en jet ski y todo eso, me decepcionó un poco su personalidad, sinceramente, porque yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes, me decepcionó un poco porque vino a meterse”, siguió con la cara un poco más seria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero es que la cosa sigue. En medio de esa confesión quiso dejar algo muy clarito sobre este entrometimiento de Luis Miguel en su relación. “Le dije ‘mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico'”, comentó frente a todos. “El que tendría que estar molesto soy yo…. Él se hace el ofendido cuando realmente soy yo quien tiene la ropa en casa de Daisy, es terrible”. Image zoom A pesar de todo lo ocurrido Cristian insistió en que le gustaría recuperar su amistad con Luis Miguel. Dice haberlo intentado pero sin mucho éxito, lo que le da mucha pena ya que sigue teniéndole en mucha estima. Advertisement

Close Share options

Close View image Cristian Castro confirma por primera vez que fue novio de Thalía y revela el nombre de otra famosa por la que se peleó con Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.