Cristian Castro confiesa que le tenía miedo a su padre Manuel “el loco” Valdés Cristian Castro explica las razones detrás de esta fuerte revelación sobre su padre biológico Manuel “el loco” Valdés. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien la relación de Cristian Castro con su padre biológico, Manuel el loco Valdés, fue distante durante muchos años, el cantante confiesa que eso lejanía no evitó que se sintiera intimidado por la persona que le dio vida, debido a la fuerte y controvertida personalidad que tiene. “Siempre tuve miedo, sinceramente, mucho miedo. Esa es la palabra”, confesó Castro en la emisión mexicana Fut Azteca (TV Azteca). “Veía un contraste tremendo en su personalidad [de Manuel Valdés]. Es un huracán de cosas geniales que no entendía yo”. RELACIONADO: "Estoy desolado", dice Cristian Castro sobre la muerte de su abuela Socorro Image zoom El intérprete de “Por amarte así” también reveló que, en muchas ocasiones, debió enfrentarse a sus compañeros de la escuela ante las constantes burlas que le hacían a causa de sus famosos padres; lo cual, no era del agrado del entonces chiquillo, quien libró muchas disputas para hacerlos callar. “No quería que tuviera esas cejas tan largas. Me daba vergüenza, un poquito en el colegio, porque obviamente era mucho bullying que tu papá fuera el loco [Valdés]”, agregó. “Me tuve que pelear muchas veces porque era mi mamá [Verónica Castro] y mi papá. Y mi mamá salió en una revista sexy y [le decían] ‘mira aquí tengo a tu mamá y está muy buena tu mamá’”. Image zoom Agencia México/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristian Castro ahora vive en Miami, Florida, y hace unos días fue captado con una mujer rubia que se rumora es su nueva pareja sentimental. Sin embargo, cuando vio que lo descubrieron se alejó corriendo y solo del lugar para evitar cuestionamientos. De momento, el cantante está promoviendo su sencillo “Cuando vuelva a la vida”, dedicado a su recién fallecida abuela Socorro.

Close Share options

Close View image Cristian Castro confiesa que le tenía miedo a su padre Manuel “el loco” Valdés

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.