¡Qué calladito se lo tenía! Cristian Castro adquiere millonario apartamento en Los Ángeles "El Gallito Feliz" vive al pie del Océano en un lujoso piso en el exclusivo barrio de Pacific Palisades con vistas al mar ¡Entra a mirar las fotos! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado de la fabulosa residencia que se acaba de comprar Sofía Vergara en Beverly Hills o del lujoso apartamento de Raúl de Molina, en Miami. Pero ahora las miradas están fijas en Cristian Castro, quien calladamente ha fijado su residencia en el lujoso barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles, donde adquirió un millonario apartamento. La transacción ha salido a la luz luego de que el cantante e hijo de la célebre actriz mexicana Verónica Castro y el comediante Raúl "El Loco" Valdéz concediera una entrevista a la también cantante Guadalupe Pineda para hablar de los difíciles momentos que pasa tras el fallecimiento de su querida abuela, doña Socorro Castro, fallecida el pasado mes de abril a sus 85 años. En la charla, el "Gallito Feliz" aparece con Océano Pacífico de fondo. El programa Suelta la sopa (Telemundo) mostró documentos pertenecientes a la transacción de bienes raíces asegurando que su nueva vivienda tuvo un costo de $1 millón 50,000 dólares. La propiedad está al pie del Océano Pacífico, lo cual permitiría al intérprete de "Azul" y "Por amarte así" disfrutar de paseos en yate o practicar el surf: Cristian Castro en su nuevo apartamento con las azuladas aguas del mar de fondo: Hace unos días vimos a Cristian en su auto convertible cantando a todo pulmón con Omar Chaparro: Image zoom IG Omar Chaparro Pacific Palisades se distingue por su exclusividad y sus majestuosas propiedades, muchas de ellas, como la de Cristian Castro, que tienen vistas al mar. Aquí una de ellas: Suelta la sopa mostró imágenes del interior del apartamento: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propiedad se sitúa al pie de la carretera y tiene vistas al mar. Según el mencionado programa cuenta con 1,200 pies cuadrados e incluye tres recámaras, dos baños, cocina, comedor, sala y terraza con vistas al mar. Castro se suma así a las estrellas mexicanas que han fincado su residencia en la zona de Los Ángeles o sus cercanías, como Eiza González, Jaime Camil, Eugenio Derbez o Marlene Favela.

