Cristian Castro confirma noviazgo con una joven colombiana: “Es la número uno porque la vacuno” Cristian Castro confirmó que tiene una nueva novia. ¡Conoce de quién se trata! By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cuando su mamá Verónica Castro deja de estar en el ojo del huracán por supuestos romances con mujeres o por anunciar su retiro, Cristian Castro le toma la batuta. El cantante mexicano se presentó en el programa de Susana Giménez en Argentina y no le quedó de otra que aceptar que nuevamente cayó rendido ante los encantos de una mujer colombiana. "Es barranquillera", dijo intimidado Castro después de que Giménez le dijera que se había enterado de que estaba saliendo con una colombiana. Image zoom John Parra/WireImage "Estás investigando muy bien porque, mira, estás de amiga de mi mamá, eso no es justo… te pasó el dato", agregó el intérprete. La joven, a la que se ha identificado como Martha Muvdi y supuestamente conoció cuando ella se acercó a pedirle una foto en el camerino, no es la primera colombiana que se ha enamorado del intérprete de "Azul". Paola Eraso fue uno de los tantos amores de Castro y con ella tuvo a su hijita Rafaela, que es el amor de la vida de Verónica Castro. "A ella [mi mamá] le encanta", dijo Castro, quien aprovechó para aclarar que su nueva conquista es su amor verdadero, al menos por el momento. "Es la número uno… es la número uno porque la vacuno". Con un largo historial amoroso, Castro se divorció el año pasado de la violinista Carol Victoria Urban tan solo 28 días después de su matrimonio. "Son completamente cosas personales", advirtió en su momento Urban al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Creo que él [Cristian Castro] en su momento podrá decir lo que sea indicado". Ojalá y esta sí sea la buena. Advertisement

Close Share options

Close View image Cristian Castro confirma noviazgo con una joven colombiana: “Es la número uno porque la vacuno”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.