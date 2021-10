¡Enamorado! El hijo de Ximena Duque presenta a su nueva novia Cristan Carabias compartió una romántica foto y un video en sus redes junto a la reina de su corazón y los acompañó con estos mensajes llenos de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor siempre es una bonita noticia. Cristian Carabias ha vuelto a ser flechado por Cupido y así lo ha compartido el joven entrenador en sus redes sociales de lo más orgulloso y feliz. Con motivo del cumpleaños de la nueva reina de su corazón, el hijo de Ximena Duque ha aprovechado para desearle el mejor de los días y dedicarle unas preciosas palabras a su enamorada. "Felicidades a la mujer más hermosa de todas", escribió junto a esta entrañable imagen de los tortolitos frente a una increíble tarta. Cristan Carabias Cristan Carabias | Credit: IG/Cristan Carabias La joven de 16 años se llama Mia y respondió a su novio con un "Te quiero" junto a un corazón al leer la bonita dedicatoria de su chico. "Yo te amo más", contestó Cristan. El también hijo de Christian Carabias suele ser muy discreto en las redes con respecto a su vida privada, pero esta ocasión lo ameritaba y no dudó en hacerle este bonito homenaje a su chica. La parejita salió a celebrar este día tan especial con unas clases de golf en las que se lo pasaron en grande. Y no solo eso, también sorprendió a la cumpleañera con un tentador menú ¡en el que no faltó de nada! Cristan no solo es atento en el amor, también es un hombre responsable en el resto de sus facetas. Está metido de lleno en sus estudios a la vez que lo compagina con su gran pasión, la nutrición y el entrenamiento físico. Trabajar de lleno en su bienestar ha hecho que el joven haya experimentado una gran transformación física gracias a sus hábitos saludables. Lo que le ha permitido seguir ese camino y ayudar a los demás. El preparador físico es el responsable de la rutina de ejercicios y entrenamiento que están dejando a su madre en plena forma. Además, asesora al esposo de esta, Jay Adkins, quien también puede presumir de un cuerpo tonificado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero como no todo es trabajar, Cristan tiene otros amores, además de su chica y su trabajo. Se trata de sus dos hermanitas pequeñas, Luna y Skye, a quienes siempre dedica tiempo de calidad para disfrutarlas a tope. A Cristan se le cae la baba cuando está con ellas y todo son sonrisas a su lado. Todo un ejemplo de amor, responsabilidad y bondad. ¡Gran trabajo el de sus papis!

