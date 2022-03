Hijo de Ximena Duque impacta con tremendos músculos ¡Impresionante! Cristan Carabias se alista para participar en certamen de fisicoculturismo. El joven de 17 años mostró sus impresionantes músculos. ¡El resultado es de película! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque con su hijo cristan carabias Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Cristan Carabias, el hijo de la empresaria colombiana Ximena Duque y el artista mexicano Christian Carabias, impactó a sus más de medio millón de seguidores en Instagram al mostrar la increíble transformación que ha sufrido tras adquirir nuevos y saludables hábitos en su vida. "Ha sido una batalla mental, pero seguimos adelante", escribió el joven acompañado de los hashtags 'preparándome', 'a 9 semanas', 'competencia' y 'fortaleza física'. En el video que compartió en la red social, y que ya ha sido visto más de 271 mil veces, vemos a Carabias - de 17 años y 5'8 de estatura - presumiendo su musculoso cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El impresionante cambio físico de Cristan Cristan Carabias cuerpo musculoso Credit: Cristan Carabias IG "Trabajaste duro, felicidades", "Te ves espectacular con un cuerpazo", y "Felicidades por tu consistencia. Te ves genial", son algunos de los comentarios que sus seguidores han escrito en su página. Cristan adora hacer ejercicio y mantenerse fuerte. Los resultados saltan a la vista. Atrás quedó su cuerpo delgado propio de un adolescente para dar paso al de un hombre hecho y derecho marcando cada músculo. Ximena Duque con su hijo cristan carabias Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Además, el primogénito de la protagonista de Corazón valiente y el cantante es toda una sensación en sus redes y no solo por su atractivo físico, que también, sobre todo por su disciplina y entrega en todo lo que hace. Algo que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta su edad.

