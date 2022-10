Crean una versión en Barbie de Adamari López, ¿se parecen? La artista colombiana Shirly Cabrera creó una réplica en miniatura de la presentadora en versión Barbie. Tienes que ver las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en Barbie | Credit: hoy Día (Telemundo) Los datos hablan por sí solos. Con cerca de 20 millones de seguidores en las redes sociales, Adamari López es la presentadora de la televisión hispana más influyente en Estados Unidos. Y también de las más queridas y admiradas. La carismática presentadora de origen puertorriqueño ha sabido ganarse el cariño de la gente con su sencillez, carisma y talento, tres cualidades que la han llevado a sobresalir dentro de una profesión tan competitiva como la suya. Precisamente, esa admiración que ha despertado siempre entre el público llevó recientemente a la artista colombiana Shirly Cabrera, coleccionista y amante de las muñecas Barbie, a crear una réplica en miniatura de la presentadora en formato de esta famosa marca de muñecas. La artista, quien ha creado varias réplicas en miniatura en honor a celebridades como Kim Kardashian, Karol G o Frida Kahlo, tomó como referencia para la creación de esta muñeca uno de los looks que lució Adamari el año pasado en una de sus actividades en Miss Universo. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La historia fue presentada en el programa hoy Día (Telemundo), donde se compartió el paso a paso que siguió Shirly para transformar a Adamari en una Barbie. Adamari López Adamari López en Barbie | Credit: hoy Día (Telemundo) La magia comenzó con una Barbie clásica que la artista fue modificando paso a paso. Adamari López Adamari López en Barbie | Credit: hoy Día (Telemundo) "Inició por el cabello poniendo cada hebra y borró su maquillaje para plasmar desde cero las facciones de Adamari. Alisó su cabello y un perfecto peinado, dio forma al cuerpo y cambió el tono de la piel. Dibujó sus ojos verdes y los labios", se explicó en el reportaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado, como era de esperarse, no dejó indiferente a nadie. "Se parece un montón", comentó sorprendida en Instagram una seguidora de Adamari. Adamari López Adamari López en Barbie | Credit: hoy Día (Telemundo) Si bien la conductora quedó feliz con el resultado, no todas las opiniones fueron positivas. "Adamari es bella, pero esa muñeca no se parece a ella", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir las redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Crean una versión en Barbie de Adamari López, ¿se parecen?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.