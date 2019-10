Crean la piñata de Sarita Sosa, la polémica hija menor de José José, para "sacar el coraje" Una compañía de piñatas mexicana fabricó una piñata de Sarita Sosa con la que espera que los fanáticos de José José celebren el día de las brujas. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el anuncio de la muerte de José José, la hija menor del cantante, Sarita Sosa, ha estado en el ojo del huracán por la polémica relación con sus hermanos mayores y su aparente intento de impedirles acceso a los restos de su padre. La joven ha sido blanco de burlas y memes que han invadido las redes sociales, y hasta ha sido calificada por la prensa de “personaje maléfico”. Por si eso no fuera poco, ahora una compañía de piñatas de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, creó una piñata de la supuesta villana de la historia. La empresa Piñata Feliz anunció su nueva creación asegurando que esta es especialmente buena para deshacerse del enojo durante el próximo día de las brujas. “Llega la piñata para sacar el coraje de no saber sobre nuestro Príncipe de la Canción, para Halloween, una buena opción”, escribió el fabricante en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del producto. “Sarita, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores de la peculiar empresa mostraron su aprobación e hicieron sus pedidos. A pesar del aparente reencuentro de los hijos del cantante, algunos fans no terminan de creerse de que la familia haya limado asperezas. La más pequeña de la familia continúa siendo vista de alguna manera como la mala del cuento, máxime después de asegurar que las últimas palabras de su padre fueron que se lanzara como cantante. Alguien quien no le recomienda que siga la sugerencia de su padre es Carmen Salinas, ya que aseguró a la prensa mexicana que duda que podría ganarse al pueblo de México tras la controversia. “Tiene que pensarlo bien porque aquí en México quien sabe cómo te va a reaccionar la gente. A los que vamos a apoyar mucho es a [los otros hijos del fallecido] José Joel y a Marysol”, aseguró la legendaria actriz. Advertisement EDIT POST

